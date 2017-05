Dit gezin slaapt altijd onder de sterrenhemel

Het Australische koppel Nick en Nicole New wou graag dichter bij de natuur wonen, maar toch niet heel veel aan luxe inboeten. Daarom ontwierp architect Dan Sparks voor hen een huis dat onder een tent schuilgaat en zo één wordt met de omgeving. Het gezin slaapt zo altijd onder de sterrenhemel.

In Verrierdale in Queensland prijkt sinds kort een indrukwekkende woning tussen de bomen. Aan het huis van Nick en Nicole New hangt dan ook een prijskaartje van ongeveer 1 miljoen euro. In ruil daarvoor kregen ze een moderne woonst die overspannen is door een tent en geen dak heeft. Zo hebben de gezinsleden altijd het gevoel dat ze zich in de buitenlucht bevinden en kunnen ze 's avonds samen naar de sterren kijken.

Indien nodig kan het dak wel toegeschoven worden en kunnen de raampartijen met rolluiken dichtgemaakt worden, maar het is de bedoeling dat de ruimte zo open mogelijk blijft. "Soms moet ik mezelf eens knijpen om te geloven dat dit ons huis is", zegt Nicole. "We voelen ons hier geweldig en het is schitterend om onze kinderen te zien opgroeien op een plaats als deze."

Een bericht gedeeld door Sparks Architects (@sparksarchitects) op 1 Mei 2017 om 8:33 PDT

Een bericht gedeeld door Sparks Architects (@sparksarchitects) op 11 Jan 2017 om 12:59 PST

Een bericht gedeeld door Sparks Architects (@sparksarchitects) op 12 Jan 2017 om 4:38 PST

Een bericht gedeeld door Sparks Architects (@sparksarchitects) op 22 Sep 2016 om 1:58 PDT

Een bericht gedeeld door Sparks Architects (@sparksarchitects) op 25 Jan 2017 om 2:50 PST