Wat zijn de (on)gezondste frituursnacks?

Een pakje friet is de basis als je naar de frituur gaat, maar welk ‘vleesje’ neem je erbij? Website FatSecret heeft de snacks - van Bicky tot Mexicano - opgelijst met hun aantal kilocalorieën en het vetpercentage erbij. De Bicky Burger steekt er met kop en schouders bovenuit. En hoewel sommige hapjes een laag aantal kcal hebben, waarschuwt diëtiste Tanja Callewaert van het Dieethuis voor te veel fastfood.

“Het goede nieuws is dat veel frituren tegenwoordig bakken met plantaardige olie, waar minder verzadigde vetten in zitten. Maar het is de samenstelling van de snacks zelf die meer kwaad kan dan de bereidingswijze. Neem nu een Bicky Burger. Die zit in een wit broodje (lees: veel koolhydraten), het vette vlees wordt gebakken in vet en dan heb je nog niet eens de sausjes erbij”, klinkt het.

“Het spreekt voor zich dat je dan een groot aantal calorieën binnenkrijgt”, zegt ze. Callewaert voegt er ook aan toe dat de snacks met een laag caloriegehalte niet ideaal zijn. “Het grootste probleem is dat ze allemaal te weinig vezels, mineralen en vitaminen bevatten, terwijl we die heel hard nodig hebben. In de plaats daarvan bevatten ze veel koolhydraten, eiwitten en verzadigde vetten”, zegt ze.

De diëtiste, die niet weet van waar Fat Secret de exacte cijfers haalt, heeft nog een belangrijke boodschap. “Ik ben net terug van het European Congress on Obesity in Porto, Portugal. Daar is nogmaals gebleken dat we met zijn allen te weinig groenten en fruit eten. Zo’n 57 procent van de Belgische bevolking kampt met overgewicht.”

Het aantal calorieën per frituursnack:

Cervela

387 cal, 35 g vet Foto: Frituur Nicky

Bicky Burger

636 cal, 30 g vet Foto: Van Rossem Snacks

Kipcorn

300 cal, 20 g vet Foto: De Leeuw Snacks

Berehap of berepoot

225 cal, 17,39 g vet Foto: Mabos

Mexicano

250 cal, 17 g vet Foto: De vries snacks

Viandel (Mora)

218 cal, 16 g vet Foto: Mora

Frikandel

180 cal, 12,89 g vet Foto: iDordt

Boulet (Mora):

185 cal, 12 g vet Foto: Mora

Kipsaté

127 cal, 7,04 g vet Foto: Vanreusel

Bitterballen