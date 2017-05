Hoe gevaarlijk is kattenaids?

In het Deense dorp Sønder Onsild moeten alle straatkatten gevangen worden nadat er een virus verwant aan hiv uitgebroken is. Kattenaids? Komt dat vaak voor? En wat kan ik er aan doen?

Komt kattenaids vaak voor?

Kattenaids is het gevolg van een infectie met FIV, Feline Immunodeficiency Virus of felien immunodeficiëntievirus. Dit weekend werd het virus bij minstens negen katten in het Deense dorp aangetroffen. Dat is helemaal niet uitzonderlijk, zegt Hans Nauwynck, viroloog aan de Universiteit Gent.

‘Het aantal katten met FIV kan gemakkelijk tien procent van de populatie zijn. In bepaalde hotspots is dat aantal zelfs nog hoger. Bij tellingen in het Gentse werd duidelijk dat ongeveer 5 à tien procent van de katten besmet is met FIV.’

Hoe raakt mijn kat besmet?

Katten worden bijna altijd besmet met FIV door contact met speeksel of bloed van een besmette kat. ‘Katten raken dus besmet tijdens gevechten, hoofdzakelijk door bijtwonden.’

Hoe kom ik te weten of mijn kat besmet is?

‘Net zoals bij de mens gaat het heel erg traag. Het is dus erg moeilijk. Het kan jaren duren vooraleer er iets merkbaar is. Bij sommige katten zijn er ook minder problemen - we weten nog niet hoe dat komt - ze kunnen ook levenslang drager zijn.’

‘Bij kattenaids wordt de immuniteit langzaam afgebroken. De eerste kenmerken zijn gewichtsverlies van de kat, lusteloosheid en het krijgen van verschillende infecties. Uiteindelijk sterft de kat aan de ziekte of een andere infectie.’

Wat kan ik doen als mijn kat aids heeft?

Volgens Hans Nauwynck is er volop onderzoek bezig naar mogelijke medicatie, maar is het voorlopig moeilijk om de dieren te helpen. ‘Er worden tests gedaan met aidsremmers voor katten. Er is al iets op de markt, maar het is uitzonderlijk moeilijk om je kat elke dag een pilletje te geven. Dat is zo goed als onhaalbaar.’

‘De dierenarts gaat de kat dus symptomatisch behandelen. Tegenwoordig wordt niet snel beslist om de kat een spuitje te geven. Het emotionele luik is vandaag heel erg belangrijk. Het is aan de eigenaar om te beslissen om eventueel een einde aan het leven te brengen.’

Hoe kan het aantal besmette katten in de toekomst dalen?

‘De grote boeman is de zwerfkat. Kattenaids wordt onderhouden door zwerfkatten. Er moet een algemeen beleid komen voor zwerfkatten. Als ze in één bepaalde gemeente zwerfkatten gaan vangen, maar in de nabijgelegen gemeente niet, dan verandert er niet veel.’

Is er een gevaar voor de mens?

‘De mens hoeft zich geen zorgen te maken. FIV en HIV zijn verre neefjes van elkaar, maar het virus is niet besmettelijk voor mensen of andere dieren.’