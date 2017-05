Passagier moet 90 euro betalen omdat hij in flesje plast tijdens 3 uur durende vlucht waarop alle toiletten buiten werking zijn

Een passagier van een Ryanairvlucht met bestemming Portugal zat met een gênant probleem. De man moest hoogdringend naar het toilet tijdens de vlucht, maar de drie toiletten aan boord waren allemaal defect. Als de nood het hoogst is, is een plastic flesje nabij - maar dat was niet naar de zin van het vliegtuigpersoneel.

Het vliegtuig was opgestegen in de Britse stad Leeds en zou drie uur later in het Portugese Faro landen. Er was maar één ‘klein’ probleem: de drie toiletten aan boord waren buiten dienst. Dat drie uur je plas ophouden voor sommige mensen een beproeving is, bleek toen een steward een passagier betrapte die in volle vlucht urineerde in een leeg drankflesje.

Volgens een medepassagier had het vliegtuig al vertraging bij het opstijgen en moesten de passagiers onmiddellijk aan boord gaan van zodra de eerder gelande passagiers het toestel verlaten hadden.

Eenmaal aan boord kregen de reizigers te horen dat de toilet aan de voorkant van het vliegtuig buiten dienst was. Van zodra het signaal weerklonk dat de gordels los mochten, vormden zich dan ook al snel twee lange rijen aan de nog werkende exemplaren. Maar dan werden ook die toiletten getroffen door een panne ...

Leeg drankflesje

Een jongeman die zijn plas niet meer kon ophouden, liep naar voren tot bij het cabinepersoneel. Toen die opmerkten dat hij zijn blaas aan het ledigen was in een leeg drankflesje, vroegen ze hem om onmiddellijk te stoppen en 90 euro betalen voor de “overtreding” die hij had begaan.

Volgens enkele getuigen werd de sfeer extra grimmig omdat een beetje urine op het uniform van één van de stewards was terechtgekomen.

“Als ik op jouw bagage zou plassen, zou jij dat leuk vinden?”, vroeg de steward.

“Ik deed een kleine plas in een flesje en ben dan gestopt”, ging de passagier meteen in het verweer.

“Op mijn jasje!” reageerde de steward daarop. “Je hebt een ‘kleine plas’ gedaan, denk je dat zoiets zomaar kan?”

“Alle toiletten zijn buiten gebruik!” antwoordde de passagier gevat.

Politiehulp

Het personeel nam contact op met de luchthaven van Faro en de passagier in kwestie werd na de landing opgewacht door de politiediensten. Of hij er een boete aan heeft overgehouden, is niet bekend.

Een woordvoerder van Ryanair heeft intussen gereageerd op het voorval. “Het personeel van deze vlucht heeft politiehulp ingeroepen omdat een passagier de vlucht verstoorde. Het vliegtuig is gewoon kunnen landen en de passagier is meteen aangehouden door de politie. We tolereren geen storend gedrag en voor ons is de veiligheid van crew en passagier een prioriteit.”