Van Holsbeeck bevestigt recordtransfer: “Tielemans legt deze week medische testen af bij Monaco”

Op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar bevestigde Anderlecht-manager Van Holsbeeck dat Youri Tielemans vertrekt bij Anderlecht. De transfer naar AS Monaco is op enkele punten en komma’s helemaal afgerond. Met de transfer zal een bedrag van om en bij de 25 miljoen euro gemoeid zijn. Tielemans legt deze week medische testen af.

“Tielemans wordt sowieso recordtransfer voor Anderlecht”, bevestigde Herman Van Holsbeeck aan onze man ter plekke. “Met de transfer zal een bedrag van 25 miljoen euro plus bonussen gemoeid zijn. Het enige dat de transfer nog in de weg staat, zijn de medische testen, maar die staan dinsdag of woensdag gepland. Als de transfer rond is, kan hij in galerij der Anderlecht-grootheden toetreden, zoals Kompany of Lukaku.”