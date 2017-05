Het moment waarop edelmoedige omstaanders de handen in elkaar slaan na dramatisch ongeluk

Een groepje barmhartige omstaanders aarzelde vorige week woensdag geen moment en ging met vereende krachten aan de slag om een busje die na een ongeval was omgekanteld, terug recht te krijgen. De bestuurder van het busje zat klem in zijn voertuig nadat het busje kantelde na een botsing op een druk kruispunt in China. Er vielen volgens de Chinese media geen gewonden.

Meer dan twintig omstaanders schoten te hulp toen het busje op zijn kant belandde na een botsing op een kruispunt in Huizhou, een Chinese stad in de provincie Guangdong. Eén van hen liep onmiddellijk op het gekantelde voertuig af, trapte het raam in en probeerde de gevangen man uit zijn voertuig te trekken, alvorens de massa besliste om het busje op te tillen. In minder dan een minuut, slaagden de edelmoedige omstaanders er met vereende krachten in het voertuig terug op zijn vier wielen te hijsen.

De bestuurder van het busje, een man die pakjes rondbrengt, wees met een beschuldigende vinger naar de bestuurder van de andere auto, die volgens hem veel te snel reed. Geen van de twee automobilisten raakte gewond tijdens de crash en ook de af te leveren pakketjes overleefden het ongeval.