Ex-topsporter toont berouw en bedankt zijn agent die hem een bekeuring gaf

Linkebeek - Zeiler en Olympisch medaillewinnaar Sébastien Godefroid is veroordeeld voor een zware snelheidsinbreuk. Hij toonde berouw. De politierechter toonde begrip.

In de bebouwde kom in Linkebeek werd Sébastien Godefroid op 26 mei vorig jaar geflitst aan liefst 98 kilometer per uur. De rechter legde de zeiler een boete van 480 euro en 15 dagen rijverbod op. Een redelijk milde straf, te verklaren door het blanco strafblad van Godefroid, én het feit dat hij enorm viel spijt had.

“Het zal niet meer gebeuren, ik zal mijn straf aanvaarden”, zei Godefroid in de rechtbank. Ook toen hij na de feiten het proces-verbaal in de bus kreeg, toonde hij zich zeer schuldbewust. Hij bedankte in een brief de verbalisant om hem op zijn overdreven snelheid attent te maken vooraleer hij betrokken zou raken in een ongeval.

“Ik was me er totaal niet bewust van”, stond nog in de brief die Godefroid schreef. Zijn advocate gaf nog verdere duiding. “Mijn cliënt reed met een Jaguar die hem ter beschikking werd gesteld. Nu rijdt hij met een minibusje Volkswagen.”