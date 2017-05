‘Light’ sigaretten zijn even ongezond als ‘gewone’

Zogenaamde ‘light’-sigaretten zijn even ongezond als hun gewone tegenhangers. Sterker nog: ze zouden verantwoordelijk zijn voor een sterke toename in dieperliggende vormen van longkanker, aldus een nieuw Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift van het National Cancer Institute.

Onderzoekers van vijf onderzoekscentra in de Verenigde Staten zijn tot de conclusie dat “light” sigaretten, met geventileerde filters, verantwoordelijk zijn voor de stijging van het aantal adenocarcinome kankers. Dat is een vorm van longkanker die zich ontwikkelt in het klierweefsel, dieper in de longen. Hoewel het aantal rokers in de VS afneemt, is dit de meest voorkomende vorm van longkanker bij rokers.

De resultaten van deze analyses bevestigen wat onderzoekers al jaren vermoeden, met name dat light-sigaretten even slecht zijn voor de gezondheid als hun gewone tegenhangers. Deze resultaten maken de beweringen van de verzamelde tabaksindustrie dus met de grond gelijk. Volgens Dr. Peter Shields, adjunct-directeur van het Centrum voor Kankeronderzoek van de Universiteit van Ohio, werd het label “light” in het leven geroepen om “rokers en de volksgezondheid te misleiden”.

Geventileerd filters

Zij stellen dat ‘light’-varianten, met geventileerde filters, ervoor zorgen dat rokers meer gaan roken en dieper inhaleren. “Deze studie toont een rechtlijnig verband tussen het aantal adenocarcinomen en het aantal gaatjes in de filter.”

”Die filters hebben een invloed op hoe de tabak verbrandt. Dit leidt tot meer kankerverwekkende stoffen en fijnere deeltjes die zich dieper in de longen nestelen”, aldus Dr. Shields.

Hoewel het in Europa al sinds 2002 verboden sigaretten aan de man te brengen met de aanduiding ‘mild’ of ‘light’, ervaart de consument bepaalde sub-merken (zoals Marlboro Gold of Camel Blue) nog steeds als zijnde light.