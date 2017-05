School zet directeur aan de deur: “Hij greep zelfs niet in toen de politie hier stond”

Gent / Sint-Denijs-Westrem - De directeur en de technisch adviseur van Don Bosco Sint-Denijs in Sint-Denijs-Westrem bij Gent zijn op staande voet ontslagen. De adviseur wordt verdacht van belangenvermenging en sleurt de directeur mee in zijn val. “Hij nam zijn verantwoordelijkheden als hoofd van de school niet op”, zegt Bart Decancq, ­afgevaardigd bestuurder van Don Bosco.

De directeur greep niet in, zelfs niet toen de politie aan onze deur stond BART DECANCQ

Opschudding op de tso- en bso-school Don Bosco op de Kortrijksesteenweg, twee weken geleden. De algemeen directeur en de technisch adviseur werden door het schoolbestuur met onmiddellijke ingang ontslagen.

Reden: de adviseur blijkt het onderwerp van een rechterlijk onderzoek. Hij zou twee jaar geleden als directeur van het volwassenenonderwijs PCVO Meetjesland financiële misdrijven hebben gepleegd.

“In het kader van dat onderzoek stond twee weken geleden de politie aan onze deur”, zegt Bart Decancq, afgevaardigd bestuurder van Don Bosco. “Ze hebben een aantal personeelsleden op het secretariaat verhoord. Of op onze school ook misdrijven zijn gebeurd, moet het onderzoek uitwijzen.” Maar de adviseur en de zetelende directeur werden alvast de laan uitgestuurd.

Strafblad

“Voor de duidelijkheid: tegen de directeur zelf loopt geen juridische procedure”, zegt Decancq. “Maar als hoofd van de school heeft hij zijn verantwoordelijkheden onvoldoende opgenomen. Hij heeft de beklaagde, die hij goed kende, zélf aangebracht. En toen de positie van de man onhoudbaar werd, weigerde hij hem te ontslaan.”

Het duo was nog maar aangesteld sinds september. “Maar in die tijd waren er verschillende klachten over hun leiding­geven, zowel inzake personeels- als financieel beleid.”

Decancq betreurt dat het parket de school niet eerder heeft verwittigd. Bij zijn aanwerving had de man een blanco strafblad. “In het onderwijs moet je een bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen”, zegt hij. “Maar aangezien de beklaagde nog niet is veroordeeld, kon hij dat ook. We wisten toen dus niet dat er een juridische procedure tegen hem liep.”

Beiden kunnen nog tot eind deze week beroep aantekenen tegen de beslissing van het schoolbestuur. Ondertussen is directielid Peter Demuynck waarnemend directeur tot het einde van het schooljaar.

De ouders werden per brief verwittigd.