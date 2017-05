De nieuwe verklaring van Pierre Serry over de Kasteelmoord is duidelijk: “De dokter blééf maar aandringen om zijn probleem op te lossen”

In een nieuwe verklaring over de Kasteelmoord is Pierre Serry (66, foto links) klaar en duidelijk: dokter André Gyselbrecht (66, foto rechts) blééf bij hem maar aandringen om “een oplossing” te vinden voor zijn schoonzoon Stijn Saelens (34). Volgens hem gebeurde dat al maanden voor de huisarts naar het gerecht is gestapt, om het in te lichten over vermeend kindermisbruik. ­Serry’s verklaring staat lijnrecht tegenover die van André Gyselbrecht zelf. Het is daarom goed mogelijk dat er volgende week een confrontatie tussen de twee wordt georganiseerd.

Hij pikt het niet dat de dokter de verantwoordelijkheid in zijn schoenen probeert te schuiven. Dat maakte Pierre Serry de speurders afgelopen vrijdag duidelijk tijdens een nieuwe ondervraging. Die kwam er nadat dokter André Gyselbrecht begin deze maand op de eerste procesdag van de Kasteelmoord vriend en vijand wist te verrassen door alsnog de huurmoord te bekennen op zijn schoonzoon. Vijf jaar lang had hij volgehouden dat hij Stijn Saelens alleen maar “een lesje” wilde leren.

Volgens Gyselbrecht waren er voor de moord drie contacten geweest met “tussenpersoon” Pierre Serry. Eén daarvan was op 6 oktober 2011, nadat Saelens zijn dokterspraktijk was binnengestormd om hem te bedreigen. Maar het belangrijkste contact was naar eigen zeggen op 26 januari 2011, toen hij definitief aan Serry vroeg om in te grijpen. Amper vijf dagen later was de kasteelheer dood.

Onzin, meent Pierre Serry. Dokter Gyselbrecht vroeg hem in juni 2011 al om initiatief te nemen. “Hij is langdurig blijven aandringen om dat te doen”, klinkt het in zijn verklaringen. Volgens Serry kwam die opdracht er dus al maanden vóór dokter Gyselbrecht met een incestklacht tegen zijn schoonzoon naar het gerecht stapte.

Confrontatie mogelijk

Serry zegt dat hij de opdracht aanvaard heeft, en eerst via de Nederlandse tussenpersoon Evert de Clercq (52) uitvoerders ging ronselen. Maar toen dat niet zo snel lukte, wilde Gyselbrecht volgens hem een versnelling hoger gaan. “Hij bleef maar druk zetten en aandringen dat zijn probleem opgelost moest worden”, zegt Serry.

Op vlak van timing en initiatief liggen de verklaringen van Gyselbrecht en Serry dan ook lijnrecht tegenover elkaar. Het is goed mogelijk dat er eind volgende week nog een confrontatie wordt geregeld tussen de twee hoofdrolspelers van de Kasteelmoord. “Wij zijn bereid tot zo’n confrontatie”, zei Kris Vincke, de advocaat van Serry, gisteren tijdens een tussentijdse zitting op het proces. “Mijn cliënt blijft bij zijn standpunt, ik weet dus niet of zo’n confrontatie nodig is. Maar ik heb er niets op tegen dat het zou gebeuren.”

De kans is groot dat door de nieuwe verklaring van Serry ook Evert de Clercq nog opnieuw ondervraagd wil worden. Voor Roy Larmit (39), de neef/chauffeur van schutter Ronnie van Bommel, is een bijkomend verhoor niet meer nodig, omdat zijn naam in de nieuwe verklaringen van Serry en Gyselbrecht niet meer is gevallen.

Geen nieuwe getuigen

Tijdens de tussentijdse procesdag besliste de rechtbank gisteren dat er geen bijkomende getuigen meer worden opgeroepen. Johan Platteau, de advocaat van Gyselbrecht, had daar nog om gevraagd.

Op 12 juni wordt het proces hervat. Dan komen de onderzoeksrechter en hoofdspeurder opnieuw aan het woord. De dag nadien zal voornamelijk over de incestklacht tegen Stijn Saelens gediscussieerd worden, en wil de rechter de vier beklaagden nog eens kort ondervragen. De pleidooien zijn pas voor oktober gepland.