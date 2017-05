Dries Mertens verlengt contract bij Napoli

Dries Mertens verlengt eerstdaags zijn contract bij het Italiaanse Napoli. De Rode Duivel tekent in principe voor 4 jaar bij, met een afkoopclausule die vanaf 2018 in werking treedt voor 29 miljoen euro. Mertens speelt al vier seizoenen bij de Zuid-Italiaanse club. Hij beleefde met 27 goals in de Serie A een absoluut topjaar. De voorbije maanden was er veel interesse uit de Premier League, maar Mertens kiest dan uiteindelijk toch voor een verlengd verblijf in Napels.