Gynaecologen niet blij met lotusbevalling op tv: “Helaas wordt alles wat op tv komt, daarna gekopieerd”

Gynaecologen zijn niet spreken over de reportage over een lotusbevalling gisteravond op VTM. Foto: RR.

Gynaecologen reageren not amused op de reportage over een lotusbevalling gisteravond op VTM. Een vrouw uit Brugge overtuigde haar dokters om de navelstreng die baby en moederkoek verbindt, niet door te knippen. Onzinnig en niet zonder gevaar, zeggen gynaecologen. “Helaas wordt alles wat op tv komt, daarna gekopieerd.”

Voor alle duidelijkheid: alles gaat prima met baby Sifra, intussen een paar weken oud. Mama Reena Roy (28) is afkomstig van het Indonesische eiland Bali, waar ze vroedvrouw was, maar woont nu met haar man Tom Dewaele in Brugge. Reena drong er bij de dokters van het AZ Sint-Jan in Oostende op aan dat de bevalling verliep zoals zíj dat wou. Dat was gisteravond te zien in het programma Echte Mensen, Nieuw Leven op VTM. Het werd een lotusbevalling, waarbij de placenta en navelstreng bevestigd blijven aan de baby, in principe tot ze vanzelf loskomen.

Infecties

Volgens Reena verkleint zo’n bevalling de kans op bloedarmoede bij de baby. “Er is in mijn cultuur bovendien een groot respect voor de moederkoek omdat die de baby negen maanden voedt.”

Reena Roy beviel in‘Echte Mensen, Nieuw Leven’ van baby Sifra. Op haar vraag bleven de placenta en navelstreng bevestigd na de geboorte. Foto: Caroline Devulder

Toch zijn lotusbevallingen in Vlaanderen erg uitzonderlijk. Maar goed ook, zeggen gynaecologen. “We hebben de vraag al een paar keer gekregen, maar ik laat het niet toe”, zegt professor Ronald Devlieger van het UZ Leuven. “De placenta is na de bevalling dood weefsel dat niet steriel is. Er is daarom gevaar op infecties. VTM had explicieter op de risico’s moeten wijzen.”

Gynaecoloog Hendrik Cammu deelt die mening. “Alles wat op tv komt, wordt gekopieerd. Ook als het iets onzinnigs is. Daarom had hier eigenlijk een waarschuwing bij gehoord. Niet zomaar alles kan.” Of zoals Devlieger het zegt: “Een materniteit is geen rariteitenkabinet.”

Productiehuis Geronimo benadrukt dat het programma zwangerschappen en bevallingen zo breed mogelijk in beeld probeert te brengen. Onbekende manieren van bevallen horen daarbij. “Bovendien is de bevalling goedgekeurd door het medisch team van het ziekenhuis”, klinkt het.

De lotusbevalling was voor het AZ Sint-Jan in Oostende een primeur. Eerst was er twijfel, zegt vroedvrouw Sylvia Thirion. “We hebben de mama in het begin afgeraden om dit te doen. Als het hartje van de baby niet goed werkt, sluiten de bloedvaten in de navelstreng niet en riskeer je bloedverlies.” Toch ging het ziekenhuis uiteindelijk in op de vraag. “Omdat de mama zelf vroedvrouw is en omdat ze het zo graag wou.” Een keuze die de Vlaamse Beroepsvereniging voor Vroedvrouwen trouwens toejuicht. Mama Reena moest op voorhand wel een verklaring ondertekenen dat ze zelf de verantwoordelijkheid droeg voor haar keuze. Na één dag is de navelstreng uiteindelijk toch geknipt, uit vrees voor infecties.