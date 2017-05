"Meerdere doden" bij explosies aan concertzaal in Manchester

Concertgangers vluchtten maandagavond massaal de Manchester Arena uit na het horen van twee explosies. Die vonden plaats aan het eind van een concert van zangeres Ariana Grande. De politie spreekt over "meerdere doden en gewonden", maar gaf nog geen verdere details.

Het is nog onduidelijk wat de explosies precies veroorzaakte. De politie spreekt van een "ernstig incident" en maant aan om weg te blijven uit de buurt van de Manchester Arena. Tientallen ambulances reden naar de Manchester Arena en het nabijgelegen station is afgesloten.

Een ooggetuige verklaarde aan de Britse krant Daily Mail dat Ariane Grande net haar laatste nummer had gebracht toen een luide explosie weerklonk. "Plotseling begon iedereen te roepen en naar de uitgang te rennen."

"Er was een luide knal aan het einde van het concert. De lichten waren al aan, dus we wisten dat het geen deel van de show meer was. We dachten dat het een bom was, er was veel rook. Mensen begonnen de zaal uit te rennen", vertelde Erin McDougle aan The Guardian.

"Ik zag vijf mensen helemaal besmeurd met bloed', verklaarde een andere concertganger.

Een woordvoerder van Ariana Grande liet weten dat de Amerikaanse zangeres in veiligheid is.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY?? pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ?? (@hannawwh) May 22, 2017

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow.... — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017