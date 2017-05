Zij maakte het perfecte recept voor Jeroen Meus

Jeroen Meus (39) haalt in de laatste aflevering van ‘Goed Volk’ zijn beste Spaans boven in de boksscholen op Cuba. Nu de reeks er definitief op zit, krijgt ook regisseur Kat Steppe (42) haar leven terug. Zij is volgens Meus voor een groot stuk verantwoordelijk voor het succes van deze tweede reeks. Hoe je tot zo’n mooie televisie komt? Kat Steppe legt het uit.