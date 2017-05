CLUBNIEUWS. Club Brugge wil tevergeefse inspanning doen voor Dimata, Everton-Belg op weg naar Standard

Het voetbalseizoen 2016/2017 zit er voor de meeste clubs helemaal op. De spelers trekken op vakantie, het bestuur werkt flink aan versterking voor volgend jaar. Een overzicht.

CLUB BRUGGE/KV OOSTENDE. Club wil tevergeefse inspanning doen voor Dimata

Niet Henry Onyekuru – de vicetopschutter – of Youri Tielemans – wie was er dit jaar beter? – maar wel Landry Nany Dimata ging lopen met de prijs van Belofte van het Jaar. Een mooie bekroning voor de 19-jarige spits, die in zijn eerste seizoen bij KV Oostende 14 keer scoorde. Zijn eerste en waarschijnlijk ook zijn laatste. Wolfsburg haalt het talent waarschijnlijk binnen, ondanks het feit dat Club Brugge droomt van de spits. Dat Dimata komende zomer niet transfereert, lijkt nochtans uitgesloten. Dimata is hot in Europa en staat dicht bij een vertrek naar Wolfsburg. Voor een recordbedrag. Die Wölfe moeten zich wel nog via barrages verzekeren van het behoud in de Bundesliga. Degradatie zou de transfer op de helling zetten. “Dat weet ik niet”, zegt Dimata. “En wie zegt dat ik naar Wolfsburg ga?” (glimlacht)

Er zijn inderdaad nog andere kapers. Zo droomt in eigen land Club Brugge ervan om Dimata binnen te halen. Blauw-zwart zoekt een spits en wil een grote inspanning doen – op dit moment is Hans Vanaken met vier miljoen euro de recordtransfer – om Dimata in te lijven. Meer dan waarschijnlijk tevergeefs. Devroe vertelde eerder al dat Dimata met een prijskaartje tussen de acht en de tien miljoen euro “in België alleen maar voor Oostende zal spelen”.

STANDARD. Henen op weg naar Rouches

David Henen (21), ooit een groot talent bij Anderlecht, is op weg naar Standard. De bedoeling is dat de flankaanvaller zijn contract bij het Engelse Everton, dat afloopt in 2018, verlengt en dat hij dan meteen uitgeleend wordt aan de Rouches. Logisch, want Standard is op dit moment niet de rijkste club.

Voor Henen zou het wel de eerste keer zijn dat hij (in België) op het hoogste niveau acteert. Hij had veel potentieel toen hij Anderlecht in 2015 verliet voor Olympiakos en daarna bij Everton terechtkwam, maar daar brak hij nooit door. Henen speelde er met de beloften.

ZULTE WAREGEM. Bielsa (Lille) meldt zich ook voor Meïté

AS Monaco is nog niet helemaal zeker van Sou Meïté (foto), de Franse middenvelder van Zulte Waregem dat de optie lichtte bij Lille OSC. De Zuid-Franse club lijkt de voorkeur te hebben op Dortmund, maar treuzelt al enige tijd om de overgang af te ronden. Zondag zat dan weer in het Regenboogstadion de nieuwe Argentijnse topcoach van Lille Marcelo Bielsa in de tribune voor de speler die ze vorige zomer verhuurden aan Essevee. De bekerhouder lichtte de optie, maar moet bij een transfer nog wel 60 procent afstaan aan Lille. Een terugkeer zou dus een heel nieuwe wending geven.

Zulte Waregem betreurt dat Mbaye Leye verstek gaf voor het afscheidsetentje, maar toont wel begrip voor zijn woede op de fans die hem uitjouwden. Een vertrek is niet aan de orde. Vertrekt wel: belofte Azzedine Zaidi. Middenvelder Hubert blijft een piste.

KV Kortrijk. West-Vlamingen denken aan Gounongbe

Door het vertrek van topschutter Idriss Saadi zoekt Kortrijk al naarstig naar een opvolger. KVK denkt aan Frédéric Gounongbe (32, ex-Westerlo), maar de spits verkiest momenteel een extra seizoen in de Championship bij zusterclub Cardiff City. Als Cardiff geen rekening houdt met Gounongbe voor volgend seizoen, is KVK wel een goede kanshebber aangezien beide clubs over dezelfde eigenaar beschikken. Als Saadi op zijn beurt bij eigenaar Cardiff City blijft, is het mogelijk dat Gounongbe mag vertrekken. Volgens zijn manager zijn er verschillende clubs geïnteresseerd. Gounongbe kwam afgelopen seizoen amper 12 keer in actie bij Cardiff. Hij kwam niet tot scoren.Op het middenveld trok Kortrijk ondertussen al versterking aan. Bernard Kumordzi (32) komt transfervrij over van Genk.

ANDERLECHT. Boeckx onder het mes

Nu de titel binnen is nemen de Anderlecht-spelers ook de tijd om zich te verzorgen. Doelman Frank Boeckx speelde al lange tijd met rugpijn, maar beet telkens opnieuw door. Gisteren werd echter verteld dat Boeckx zich vandaag laat opereren aan een hernia. De keeper zou daarna zes weeken moeten rusten en nog niet helemaal klaar zijn voor de hervatting van de trainingen eind juni. Tegen de competitiestart zal Boeckx er wel weer staan.