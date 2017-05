Jill ‘ik krijg altijd wat ik wil’ uit de kleren voor nieuwe naaktkalender

Jill Huygens maakte zichzelf onsterfelijk met de uitspraak “ik ben Jill en ik krijg altijd wat ik wil”, maar dit keer krijgt niet alleen Jill wat ze wil. De verleidster uit het vorige seizoen van ‘Temptation Island’ zal uit de kleren gaan voor de nieuwe naaktkalender van pornokoning Dennis Black Magic.

Dennis Black Magic bevestigde begin deze maand al aan onze krant dat hij een BV gestrikt had voor zijn nieuwe naaktkalender. Wie dat zou worden, ging hij later nog bekend maken, maar in Dag Allemaal verklapt Jill zelf dat ze het uithangbord wordt voor de nieuwe naaktkalender.

LEES OOK: Dennis Black Magic strikt BV voor naaktkalender

Het naakt poseren maakt haar niet bepaald nerveus, zo klinkt het in Dag Allemaal: “Ik heb dat nog al gedaan. En wie mij aan het werk gezien heeft in ‘Temptation Island’ weet dat ik niet echt een preuts type ben”, lacht ze.

“Ik heb ook veel vertrouwen in Dennis Black Magic. Hij mag dan wel dé pornokoning zijn van Vlaanderen, Dennis zal echt geen vulgaire beelden van mij laten schieten. De foto’s moeten elegant en glamoureus zijn.”

De kalender zal later dit jaar verkocht worden voor 385 euro per stuk. Dat is niet weinig, maar er worden dan ook maar zo’n 250 exemplaren van verkocht.