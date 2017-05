Kompany reageert geschokt: “Het is een trieste dag voor Manchester”

De ontploffing aan de Britse Manchester Arena vond buiten plaats toen de toeschouwers de show van Ariana Grande gisterenavond verlieten. Voorlopig is de politie zeker van 19 doden. Tot er tegenindicaties zijn, wordt de ontploffing behandeld als een terroristisch incident. (Lees meer)

“Ik zou mijn diepste deelneming willen betuigen aan de families van de slachtoffers”, zei de kapitein van voetbalclub Manchester City op Twitter. “Het is een trieste dag voor de mooie stad Manchester. #Unity”

I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity