Hoe verwerk je een ontslag?

Of je nu aan de deur gezet wordt of zelf vertrekt: ontslag brengt de nodige emoties met zich mee. In haar boek ‘Hoera Ontslag!’ geeft coach Rilla Lysens, zelf onlangs ontslagen, een stappenplan om met ontslag om te gaan.

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd bij de toenmalige werkgever van Rilla Lysens, een muntjesfabrikant uit Leuven, een collectieve sluiting uitgesproken. Lysens werkte er zes jaar. “De eerste tijd is zwaar knudde”, geeft ze toe. “Je voelt je onrecht aangedaan, onzeker, soms zelfs angstig.” Maar uiteindelijk bracht het ontslag haar ertoe om de coachingpraktijk die ze al enkele jaren in bijberoep uitbaatte, uit te bouwen.

Na de sluiting zag Lysens dat er een enorm verschil is in de perceptie van mensen op hun ontslag. “Na de eerste rouwperiode merkte ik duidelijk een verschil tussen de slachtoffers en de ondernemers, tussen de jankers en de optimisto’s en tussen de denkers en de doeners.”

Vier stappen

Omgaan met ontslag is niet iets wat je op 1,2,3 kan, schrijft de auteur. Concreet stelt Lysens in haar ietwat eigenzinnige boek vier stappen voor, die overigens ook gelden voor iemand die zelf ontslag neemt. Hierbij vormt B(e)STA het ezelsbruggetje. B staat voor Breath, waarbij de eerste verwerking van het ontslag wordt aangepakt door voor jezelf te blijven zorgen. Persoon A legt bijvoorbeeld de oorzaak bij de ander, persoon B zoekt het bij zichzelf. De tweede stap is de S van Stop, waarbij je stilstaat bij wie je bent en wat je wil.

In stap drie (de T van Think) leer je jouw gedragspatronen en manier van denken ontdekken en sturen. En tenslotte is er de A van Actie, waarbij de laatste excuses om tot actie over te gaan worden weggewerkt. Het boek van Lysens bevat heel wat tips, oefeningen en voorbeelden. Een mogelijk houvast voor zij die zelf te maken hebben met ontslag – steevast in de top tien van meest ingrijpende gebeurtenissen.

