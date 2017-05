Zuid-Korea vuurt op “ongeïdentificeerd object” afkomstig van Noord-Korea

Het plaatselijke nieuwsagentschap Yonhap meldde dat het Zuid-Koreaanse leger 90 waarschuwingsschoten loste in de lucht en richting Noord-Korea. Een militaire bron zou het agentschap ondertussen verteld hebben dat het om een drone zou gaan die de grens overstak.

UPDATE: Yonhap, citing military source, says the object which flew across the border from North Korea was a drone. - @pearswick