Daarom hoort champagne niet thuis in de koelkast

Als je op een van deze zwoele avonden een glaasje champagne of schuimwijn drinkt, zet de fles nadien niet te lang de koelkast. “Dat verknoeit de smaak”, zegt Marie-Christine Osselin, kwaliteitsmanager bij het Franse champagnehuis Moët & Chandon in The Huffington Post.

Champagne die je lange tijd in de koelkast bewaart, moet inboeten aan smaak. De kurk droogt uit, versnelt het oxidatieproces van de drank en dat heeft een nefast effect op de aroma’s. Maar er zijn uitzonderingen. “Als je de rest van de fles champagne of sprankelende wijn maximum drie tot vier dagen na opening in de koelkast bewaart, dan blijft de smaak zo goed als ongewijzigd. Als je langer wacht, verdwijnen ook de typische bubbels”, klinkt het.

Toch geeft Marie-Christine de voorkeur aan mousserende wijnen en bubbels op te bergen op een droge en donkere plek met een constante, koele temperatuur. Fles even koelen voor je gaat klinken? Volgens de experte kies je in dat geval het best voor een ijsemmer. Vul die met een derde water en vul aan met ijs, laat een kwartier tot twintig minuten koelen en maak dan pas de fles open. Houd ook je glas altijd vast aan de steel zodat je het drankje niet opwarmt met je handpalm.