Louis Vuitton reageert op ontslag van “te dik” model

Vorige week haalde het Deense model Ulrikke Hoyer het wereldnieuws met haar Instagram-post waarin ze beschreef dat Louis Vuitton haar net voor een modeshow aan de kant schoof wegens ‘te dik’ en haar verbood om te eten. Het Franse modehuis reageert nu op het relaas van de blondine en distantieert zich gedeeltelijk van haar uitspraken.

Castingdirecteur Ashley Brokaw reageert op de website Business Of Fashion op het incident en ontkent de feiten. “Er is niets van waar”, klinkt het. Althans, niet van het verhaal dat ze het model hebben verboden om te eten. Ze zweert dat niemand van het team ooit zou eisen dat een meisje stopt met eten. “Dat is niet waar”, voegt er eraan toe. Ze onderstreept dat het om een misverstand gaat en verduidelijkt de situatie.

Wel opgeblazen, geen eetverbod

Brokaw vertelt dat Nicolas Ghesquière, de Noord-Franse hoofdontwerper bij het luxemerk met Belgische roots, wist dat Ulrikke een heupomtrek van 92 centimeter had. “Daarom gaf hij haar een jurk die haar heupen een beetje verdoezelde. Eens aangekomen in Japan, waar de cruise collectie van Vuitton werd voorgesteld, paste ze volgens de vrouw niet meer in dezelfde jurk. “Ze had een buikje en haar gezicht was opgeblazen”, klinkt het.

Daarmee bevestigt de castingdirector dat het model haar jurk ontgroeid was, maar ze nuanceert de rest van het verhaal. “Ulrikke paste niet meer in de look, maar we waren al in Japan en konden er niet veel meer aan doen. We hadden geen atelier ter onze beschikking om de jurk aan te passen. We hebben alsnog een poging gedaan, maar het lukte niet. Een ander outfit werkte niet. Het was voor beide partijen een zeer lastige situatie’, zegt ze.

Beangstigend

Nadat Ulrikke haar onthulling op Instagram plaatste, ontving Brokaw verschillende doodsbedreigingen. “Het is een nachtmerrie”, zegt ze. En het model zelf? Zij neemt geen enkel woord terug. “Ik ben al vaker naar huis gestuurd voor een show , dus ik verwacht geen medelijden. Ik vind het wel belangrijk dat er wordt gesproken over de praktijken in de industrie. Als een model niet in een jurk past, ligt het altijd aan het model en nooit aan de jurk. Ik vind dat beangstigend. Ik was trouwens vermagerd toen ik in Japan aankwam, maar toch besloten ze dat ik ‘te dik’ was. Sinds mijn bericht op Instagram heb ik trouwens al honderden meisjes gehoord die ook negatieve ervaringen hebben opgedaan toen ze samenwerkten met Brokaw”, zei ze.