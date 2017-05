Villa in Mallorca blijkt te mooi om waar te zijn: gezin is geld én vakantie kwijt

Brugge / Lissewege - Voor een gezin uit het West-Vlaamse Lissewege (Brugge) is de zomervakantie nu al in mineur begonnen. Via verhuursite Airbnb werd Nathalie Mortelmans voor bijna 2.000 euro opgelicht: weg geld en weg vakantiehuis. “Het enige wat we kunnen doen, is anderen hiervoor waarschuwen.”

Een villa met zwembad en zicht op zee in het Spaanse Mallorca: daar zouden het gezin van Nathalie Mortelmans en dat van haar schoonbroer, acht personen in totaal, deze zomer hun vakantie doorbrengen. Ze had het vakantiehuis gevonden via verhuursite Airbnb en contact opgenomen met de verhuurder. “Via de website hadden we de verhuurder een aantal vragen gesteld. Om alles vlotter te laten verlopen, vroeg ze mijn gsm-nummer om rechtstreeks te kunnen communiceren”, zegt Nathalie, die niet veel later een mail met betaalinformatie ontving en uiteindelijk ook 1.988 euro overschreef. En toen viel alle communicatie stil en verdween ook de advertentie van de website. Na contact met de helpdesk wist Nathalie ook waarom: ze was opgelicht. De e-mail met betaalinformatie bleek niet afkomstig van Airbnb, die bij boekingen altijd optreedt als tussenpersoon, maar wel van de corrupte verhuurder zelf. Die had een originele mail van Airbnb gekopieerd, er een ander bankrekeningnummer op geplakt en zich na betaling uit de voeten gemaakt.

Klacht indienen

En de villa? Die heeft naar alle waarschijnlijkheid nooit te huur gestaan, laat staan dat de oplichter er de eigenaar van is. Resultaat: weg 1.988 euro en weg vakantiehuis. En tot overmaat van ramp waren ook de vliegtuigtickets al betaald. Nathalie is niet alleen kwaad op de oplichters, maar ook erg ontgoocheld is in Airbnb.

“Ze bevestigen de fraude, maar laten je daarna volledig aan je lot over. We gaan nog klacht neerleggen bij de politie, ook al weet ik dat we juridisch geen poot hebben om op te staan. We zijn ons geld kwijt, en het enige wat we nog kunnen doen, is anderen waarschuwen voor deze malafide praktijken.”

Bij Airbnb klinkt het dat het bedrijf op verschillende manieren misbruik zoveel als mogelijk wil voorkomen. Zo krijgen gebruikers waarschuwingen, en sporen computers verdacht gebruik van de site op. “Maar de beste raad is: blijf altijd op het Airbnb-platform. Dan zit je safe”, zegt een woordvoerder. Ondanks alles blijven de gezinnen niet bij de pakken zitten. “De vluchten zijn geboekt, dus zoeken we naar een andere vakantiewoning, in dezelfde omgeving, voor dezelfde periode en aan een betaalbare prijs.”