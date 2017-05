Onze reporter trok naar het getroffen Manchester en sprak met de slachtoffers: “Iedereen begon te schreeuwen en toen panikeerde ik ook”

“Het concert was net afgelopen. De lichten sprongen aan. Dan die knal. In een reflex greep ik de pols van mijn dochter en haar vriendinnetje. En dan: lopen, lopen, lopen.” Kate, met de twee jonge meisjes onbeholpen aan haar zijde, barst in tranen uit als ze aan de nacht voordien denkt. “Dit is gewoon je ergste nachtmerrie.”