Bekende parenclub minder dan jaar na overname failliet

Lille / Lichtaart - Minder dan een jaar nadat drie Nederlanders de bekende parenclub Max Folies in Lichtaart (Kasterlee) overnamen, is de zaak failliet.

De parenclub Max Follies op de Vosberg Achterlee, een gehucht op de grens tussen Lichtaart en Poederlee (Lille), heropende in juli 2016 de deuren, nadat de club de twintig jaren daarvoor bekend was geworden en goed had geboerd in handen van uitbater en eigenaar Marc ‘Max’ Tilborghs uit Lichtaart. Drie Nederlanders namen de uitbating over: Marc Damen (45) en zijn vriendin Miranda Hensen (42), en Thijs Faber (55). Alle drie zijn ze swingers (liefhebbers van partnerruil, nvdr.).

Het was de droom van de faillliete uitbater Marc Damens om ooit zelf een parenclub uit te baten: “Ik was net achttien toen ik met het fenomeen kennismaakte”, vertelde Damens bij de opening.

Tien maanden later dient hij de boeken van de bvba Todare in. Eén werknemer verliest zijn baan.

Verwonderd

Marc ‘Max’ Tilborghs, die twintig jaar lang de club uitbaatte en ervoor zorgde dat de tent vaak tjokvol zat, reageert verwonderd: ‘Tja, sommigen kunnen het en sommigen niet, zeker?”

Curator Ria Piedfort weet nog niet hoe het met de schuldenlast zit: “Het is een faillissement op aangifte, pas de volgende dagen zal duidelijk worden wat er op financieel vlak aan de hand is.”