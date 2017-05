Test-Aankoop waarschuwt voor “smerige truken” van zonnecrèmes

Onze zonnecrèmes doen niet altijd wat ze beloven op hun hoes: dat klaagt consumentenorganisatie Test-Aankoop aan in een nieuwe studie. Van 17 geteste crèmes bleken er drie niet hun ‘factor 30’ te halen, 9 allergenen te bevatten en een paar niet zo nauwkeurig ‘dermatologisch getest’ te zijn als de verpakking stelde. De organisatie pleit voor strengere controles.

Wie een Solait Factor 30 van Kruidvat van tien euro in zijn toiletzak heeft staan: huppel maar door de zon. De liefhebbers van de Mineral suncream lotion Factor 30 van Clinique - die zijn in werkelijkheid maar voor een derde beschermd tegen uvB, de stralen die onze huid verbranden én er huidkanker kunnen installeren. Ofwel: de verpakkingen van onze zonnecrèmes beloven veel, maar maken het niet altijd waar. “En dat zou niet mogen”, zegt Simon November van Test-Aankoop. “Daarom hebben we minister Maggie de Block aangeschreven, met de vraag voor strengere controles op de verpakking van zonnemelk. Van de 9 producten die allergenen bevatten, bleken er drie ook nog eens onveilig. Het label ‘dermatologisch getest’ klopt dus duidelijk niet altijd.”

Opvallend, zegt dermatoloog Thomas Maselis, voorzitter van Euromelanoma België. “Je gaat er als consument immers vanuit dat de info op de doos correct is. Mensen smeren nu al te weinig, soms maar de helft van de aanbevolen dosis. Dat wilt zeggen dat factor 50 vaak factor 50 niet is, maar slechts 25. Als je dan ook nog eens start met de helft van de factor, eindig je veel te laag.”

De oplossing: ga niet direct voor de chique doosjes. Het waren twee van de duurste producten - Clinique en Clarins - die immers door de mand vielen. “Ik raad sowieso aan om een merk te kiezen dat niet te duur is”, zegt Maselis. “Anders ben je te spaarzaam. Zeker als je een hele familie wil insmeren met zo’n tubetje. Met een goedkoper product dat je zelf aangenaam vindt, ga je frequenter aan de slag.”

Al hoeven we nu ook niet direct al onze Cliniques en Clarins weg te gooien, zegt dermatologe Lieve Brochez van het Universitair Ziekenhuis Gent. “Voor je een bepaalde factor op een fles zet, moet die crème verplicht getest worden. En dat gebeurt volgens standaardcondities, die Europees zijn vastgelegd. Ik ga er dan ook vanuit dat onze zonnecrèmes best wel betrouwbaar zijn.”