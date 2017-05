CLUBNIEUWS. Anderlecht wil Sels als vervanger van Boeckx, Gent dacht ook aan Kums

Anderlecht moet het meer dan drie maanden doen zonder eerste doelman Frank Boeckx, die onder het mes ging om een hernia kwijt te raken. Paars-wit gaat op zoek naar een vervanger, en heeft interesse in Matz Sels, de ex-doelman van AA Gent. De Buffalo’s balen, want zij hadden graag Sven Kums teruggehaald. De middenvelder is op weg naar Anderlecht. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Boeckx drie maanden out, Anderlecht denkt aan Sels

Anderlecht heeft bij de entourage van Matz Sels gepolst of die geïnteresseerd is in een uitleenbeurt aan de Brusselse club. De keeper zit bij Newcastle op een zijspoor en wil volgend seizoen weer ergens aan spelen toekomen. Nu Frank Boeckx na een rugoperatie de start van volgend seizoen zal missen, gaat paars-wit mogelijk op zoek naar een nieuwe doelman.

Frank Boeckx werd gisteren geopereerd aan de rug en staat 3,5 maanden aan de kant. Daardoor lonkt Anderlecht naar Matz Sels. Paars-wit polste een tijdje geleden bij de entourage van de Antwerpenaar of het een mogelijkheid is om hem te huren wanneer de club op een bepaald moment een nieuwe keeper nodig heeft. Dat moment is aangebroken nu blijkt dat Frank Boeckx de competitiestart van volgend seizoen mist.

In januari sloot Sels een terugkeer naar België nog uit omdat hij niet zomaar wilde opgeven bij Newcastle, maar op dit moment zegt hij tegen niets bij voorbaat neen. Hij was de laatste weken van de competitie slechts derde keeper en wil met het oog op een WK-selectie volgend seizoen absoluut ergens aan spelen toekomen. Omdat The Magpies een jaar geleden ruim 6,5 miljoen euro betaalden aan Gent - de duurste doelman in de clubgeschiedenis van Newcastle - lijkt een uitleenbeurt de ideale oplossing te zijn voor Sels. Ook al omdat hij nog een contract heeft tot 2021. Ook een drietal buitenlandse clubs informeerden al naar Sels.

Boeckx mist competitiestart

Frank Boeckx liet zich gisteren dus opereren aan zijn rug. Hij had er al een tijdje last van, maar verbeet zijn pijn tijdens de titelstrijd. Dat hij de competitiestart zal missen, zet Anderlecht er dus toe aan om wellicht toch een nieuwe keeper te zoeken. Mile Svilar zal blijven, want die wil niet uitgeleend worden. Maar Davy Roef – die terugkeert van een uitleenbeurt aan Deportivo – wil vertrekken. Wat er met Rubén gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Anderlecht nam nog geen beslissing over hem, maar manager Herman Van Holsbeeck maakt zich sterk dat “hij zal blijven als wij dat vragen”, maar de vrouw van Rubén wil graag terugkeren naar Spanje.

AA GENT. Ook Gent wilde Kums terug halen, Simon en Troost-Ekong weg?

Sven Kums is op weg naar Anderlecht en dat is balen voor AA Gent. Want het informeerde óók naar zijn voormalige sterkhouder, die onder contract ligt bij Watford. Gent was bereid om de 29-jarige middenvelder dezelfde financiële voorwaarden aan te bieden als Anderlecht, maar gaat er nu ook van uit dat hij voor paars-wit gekozen heeft. Anderlecht speelt volgend seizoen immers Champions League en dat is een serieuze troef die Gent niet heeft. Door de derde plaats treedt de ploeg van Hein Vanhaezebrouck aan in de derde voorronde van de Europa League.

Zondagmiddag was Chris Hughton, coach van Brighton and Hove Albion aanwezig in het Jan Breydelstadion. De manager van de nieuwkomer in de Premier League kwam naar Brugge afgezakt om de prestaties van Moses Simon en William Troost-Ekong van nabij te bekijken. Troost-Ekong ligt nog tot juni 2018 onder contract en moet deze zomer beslissen over zijn toekomst. Indien hij niet bijtekent, dringt een vertrekt zich op. Vermits Troost-Ekong zijn kansen op deelname aan het WK in Rusland niet wil hypothekeren, lijkt een transfer bijzonder waarschijnlijk.

CLUB BRUGGE. Beloftevolle Touba verlengt

Club Brugge heeft het contract van Ahmed Touba (19, foto) verlengd. De linkerflankspeler tekende een verbintenis die hem tot 2021 aan blauw-zwart bindt. Touba maakte furore in de terugronde van Play-off 1. Hij debuteerde op speeldag 6 tegen Zulte Waregem, waar hij tien minuten mocht invallen. De volgende drie wedstrijden begon hij in de basis ter vervanging van de geblesseerde Laurens De Bock. Touba deed dat lang niet onaardig. De Algerijnse Belg maakte in 2015 de overstap van Zulte Waregem naar Club.

RACING GENK. Ex-medewerker bondscoach Martinez nieuwe assistent Genk

De Nederlandse coach Rob Meppelink wordt volgend seizoen toegevoegd aan de technische staf van Racing Genk. Door de veeleisende, individuele aanpak van trainer Albert Stuivenberg bleek een extra kracht geen overbodige luxe. Zeker omdat de vroegere T3 Pierre Denier wordt opgeslokt door zijn uitgebreid takenpakket als teammanager. Stuivenberg had al langer Meppelink op het oog. De 51-jarige Nederlander was al hoofdtrainer bij ADO Den Haag (twee keer) en RBC. In 2012 werd hij door ‘clubadviseur’ Johan Cruijff als assistent van John van ’t Schip aan boord gehaald bij het Mexicaanse Cuevas Guadelajara. De vier jaren daarvoor had hij spelers individueel begeleid bij Swansea, onder de vleugels van onder anderen Roberto Martinez.

WAASLAND-BEVEREN. Clement wordt vandaag voorgesteld

Waasland-Beveren stelt vandaag om 10.30 uur zijn nieuwe trainer voor. En dat wordt, zoals verwacht, Philippe Clement, die Club Brugge verlaat en in het Waasland zijn eerste uitdaging als hoofdcoach aangaat. Hij tekent er voor drie seizoenen. Bart Wilmssen, assistent bij Waasland-Beveren, verlaat normaal gezien de club. Clement vroeg Brugs assistent Stephan Van der Heyden om met hem mee te komen, maar die bedankte voor dat avontuur. Hij wil graag in Brugge blijven, al wordt het nog afwachten of dat mogelijk zal zijn. Stan Van den Buijs verlaat Club wel sowieso. De assistent/videoanalist zakte in 2013 samen met Michel Preud'homme af naar Club en vertrekt nu op hetzelfde moment. Zijn komst kwam er op nadrukkelijke vraag van Preud’homme.