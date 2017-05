Wat staat er op het programma van Trump in Brussel?

De Amerikaanse president Donald Trump, zijn echtgenote Melania en hun gevolg landen woensdagmiddag in Brussel voor een kort bezoek aan ons land naar aanleiding van de NAVO-top. Een overzicht van hun agenda.

16.00 UUR - Air Force One landt op Melsbroek

Donald Trump en zijn first lady Melania landen woensdagnamiddag met Air Force One op de luchthaven van Melsbroek. Vlak voor en na de landing zal het vliegverkeer op de nationale luchthaven enkele minuten volledig worden stilgelegd. Trump wordt opgewacht door premier Charles Michel.

16.10 UUR - Met The Beast naar het centrum

Op Melsbroek stappen Trump en zijn vrouw over in The Beast, een gepantserde limousine die bestand is tegen kogelinslagen, granaten en zelfs chemische aanvallen. De autokaravaan zet koers naar het koninklijk paleis aan het Warandepark in Brussel. Een deel van de Brusselse ring en de E40 zal tijdelijk worden afgesloten. De rit kan daardoor op 20 minuten tijd worden afgelegd.

16.30 UUR - Op bezoek bij Filip & Mathilde

President Trump en zijn echtgenote worden op het paleis ontvangen door koning Filip en koninigin Mathilde. Ook premier Michel is aanwezig.

17 UUR - De grote Trump-betoging

In het centrum van Brussel vertrekt de grote ‘Trump not welcome’-protestmars. Op die betoging, die start en eindigt aan het Noordstation, worden 10.000 mensen verwacht.

17.30 UUR - Amerikaanse ambassade

Donald Trump en Melania zullen de nacht doorbrengen op de Amerikaanse ambassade. Hun avondprogramma is niet bekend. Barack Obama verbleef tijdens zijn bezoek aan ons land in 2014 nog in ‘The Hotel’, in het centrum van de hoofdstad. Een deel van de entourage van Trump zal deze keer logeren in het hotel.

DONDERDAG

10.00 UUR - Europees topoverleg en lunch met Macron

Kort bezoek aan de Europese instellingen. Trump wordt in het Egmontpaleis opgewacht door Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Samen met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zullen ze een kwartiertje samenzitten. Daarna schuiven parlementsvoorzitter Antonio Tajani en Federica Mogherini, bevoegd voor Buitenlandse Zaken, mee aan

12.00 UUR - Lunch met Macron

Trump keert terug naar de Amerikaanse ambassade. Daar staat een werklunch op het programma met de kersverse Franse president Emmanuel Macron. 14.30 UUR TOT 16.00 UUR - Speech aan monument 9/11

Aankomst van 29 staats- en regeringsleiders aan het nieuwe NAVO-gebouw in Haren. Trump wordt als laatste verwacht. De Amerikaanse president zal hier speechen, bij het onthullen van een monument ter nagedachtenis van de aanslag van 11 september 2001.

17.00 UUR - Inhuldiging NAVO-gebouw

Officiële inhuldiging van het nieuwe NAVO-gebouw, in aanwezigheid van koning Filip.

17.45 UUR - NAVO-top

De NAVO-leiders vergaderen achter gesloten deuren. Die vergadering zou tot 21 uur duren, maar Trump zou om 20 uur al opnieuw vertrekken op Melsbroek voor een korte vlucht naar Italië. Daar woont de president een ontmoeting van de G7 bij en staat ook een gesprek met de paus gepland.

EN WAT DOET MELANIA?

Melania Trump volgt donderdag samen met de partners van de andere NAVO-staatshoofden een apart programma. Dat wordt overigens geen vrouwenonderonsje: ook de echtgenoot van Angela Merkel en de echtgenoot van de Luxemburgse premier Xavier Bettel worden verwacht.

In de voormiddag brengt de Amerikaanse first lady een bezoek aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Daarna vervoegt ze de andere partners van de staats- en regeringsleiders. Het internationaal gezelschap zal worden rondgeleid door Amélie Derbaudrenghien, de vriendin van premier Charles Michel, en Ingrid Schulerud, de echtgenote van de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg.

15.00 UUR - Magrittemuseum

Bezoek aan het Magrittemuseum op het Koningsplein in hartje Brussel. Directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Michel Draguet geeft een privérondleiding. Ook het Wiertzmuseum en Meuniermuseum sluiten uit veiligheidsoverwegingen.

17.00 UUR - Delvaux

Daarna gaat het richting de Delvaux-boetiek aan de Waterloolaan, waar het internationaal gezelschap ontvangen wordt door Delvaux-directeur Jean-Marc Loubier en artistiek directeur Christina Zeller.

18 UUR - Koninklijke Serres

Tot slot leidt de Belgische koningin Mathilde de partners rond in de koninklijke serres in Laken, waarna ze uitgenodigd zijn op een diner in het paleis.