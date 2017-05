Henry Onyekuru droomt van Engeland: “Ik zou zeker slagen in de Premier League”

Henry Onyekuru is één van de meest gewilde spelers uit onze eerste klasse. “Wel twintig clubs zijn in hem geïnteresseerd”, weet Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck. Onyekuru heeft die twintig al teruggebracht tot vier. Hij twijfelt tussen twee Engelse clubs, waaronder Arsenal, en Anderlecht en Club Brugge. Op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar vertelde hij over zijn toekomstplannen. “Of ik acht miljoen waard ben? Ik heb toch al mooie dingen laten zien, niet?” Gert Gysen

Henry, je werd door de spelers gekozen tot de op twee na beste belofte van België. Ben je daar blij mee?

“Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ik weet dat het slechts mijn eerste seizoen in eerste klasse is. Maar toch had ik gehoopt om te winnen.”

Intussen heeft Anderlecht bevestigd dat het interesse heeft in jouw diensten.

“Ik blijf hetzelfde herhalen als de afgelopen maanden: alles is mogelijk. Anderlecht, Club Brugge, Engeland. Ik heb nog niets beslist.”

Anderlecht is al zeker van Champions League-voetbal. Kan dat jou overtuigen?

“Dat is de voorsprong die Anderlecht heeft op Club Brugge. Verder kan ik alleen maar zeggen dat het twee grote clubs zijn met elk hun eigen speelstijl.”

Is het je voorkeur om in België te blijven?

“Ik amuseer me in België. Deze competitie is leuk en ik leer hier nog dingen. Maar ik heb altijd al van de Premier League gedroomd. Maar we zullen wel zien wat het wordt. Ik heb nog tijd genoeg om een beslissing te nemen.”

Geloof je dat je op je negentiende al klaar bent voor een vertrek naar Engeland?

(kijkt verbaasd) “Geloven is niet het juiste woord. Ik weet zeer goed dat ik klaar ben. Ik ben er zelfs zeker van.”

Eupen vraagt zo’n acht miljoen euro voor jou. Denk je dat je dat bedrag waard bent?

“Misschien moet ik de rollen eens omdraaien en aan jou vragen of ik dat bedrag waard ben...” (lacht)

Ja, maar het is een hoog bedrag voor een speler van de Belgische eerste klasse.

“Dat weet ik. Maar ik heb toch al mooie dingen laten zien, niet?”

Wanneer neem je een beslissing over je toekomst?

“Na de interlandbreak (Nigeria speelt tegen Zuid-Afrika, nvdr.). Ik wil eigenlijk niet te snel een keuze maken, want het is een beslissing voor het leven. Eentje die zeer belangrijk is voor mijn toekomst en die van mijn familie. Daar moet ik goed over nadenken.”