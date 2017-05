Agenten krijgen enkel snoep tijdens bezoek Trump

Een wafel, een Leo, een Twix en frisdrank. Dat is het enige wat de 4.500 agenten volgens politievakbond NSPV te eten krijgen tijdens het ­bezoek van Donald Trump aan ons land.

Om aan de hongerige agenten tegemoet te komen, richt het NSPV een meldpunt op waar de agenten hun noden kwijt kunnen. “We doen dat omdat de organisatie nogal wankel is. Zeker qua bevoorrading”, zegt Rudi Moerman van de vakbond. “Zo is er bijvoorbeeld geen voedsel voorzien voor agenten op post, omdat er geen volk is om het eten te leveren. Nochtans moeten ze lange diensten kloppen en sommigen kunnen maar een paar uur slapen. Ons meldpunt zal helpen waar kan”, klinkt het bij de vakbond.

LEES OOK. Wat staat er op het programma van Trump in Brussel?