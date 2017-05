Pediaters: “Geef kinderen onder 12 maanden geen fruitsap”

De Amerikaanse vereniging voor pediaters raadt ouders voortaan aan om kinderen jonger dan twaalf maanden geen fruitsap te geven. Voorheen was het advies om alleen in de eerste zes maanden fruitsap te bannen.

De kinderartsen zijn van mening dat het sap weinig voordelen biedt, in tegenstelling tot borst- of flessenmelk die wél noodzakelijke eiwitten, vetten en calcium bevat. “Ouders zien fruitsap mogelijk als iets gezonds, maar het is geen goede vervanger van vers fruit en zorgt voor extra inname van calorieën”, klinkt het. “Kleine hoeveelheden zijn oké voor oudere kinderen maar absoluut onnodig voor peuters jonger dan een jaar.” De kinderartsen wijzen erop dat fruitsap, ook als het ongezoet is, minder vezels bevat dan vers fruit terwijl de concentratie aan suiker groter is.