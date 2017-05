Rode Duivel betrokken in vechtpartij op straat: “Lafheid heeft een gezicht, in dit geval ook een naam”

Rode Duivel Jason Denayer raakte zondagochtend betrokken in een vechtpartij voor een discotheek in Brussel. Na een nachtje stappen in discotheek Le Merano, waar heel wat voetballers uitgaan, was hij klaar om naar zijn auto te gaan toen hij geroep achter zich hoorde. Denayer keerde meteen op zijn stappen terug en zag een man boven op zijn beste vriend zitten. De verdediger kwam tussenbeide en deelde een schop uit. De feiten werden gefilmd en verspreid via sociale media.

Deze week werd Jason Denayer op Facebook beschuldigd van een vechtpartij in het Brusselse. “Lafheid heeft een gezicht en in dit geval ook een naam. Deze ondoordachte voetbalspeler heeft met zijn vrienden één van mijn jongere broers aangevallen en hem zwaar gewond. Een professionele voetballer, die met de volste kracht van zijn trap iemand in het gezicht trapt. Nog ernstiger is dat toen de jonge heer onbewust op de grond lag, hij een reeks slagen werd toegediend door de voetbalster en zijn vrienden.”

“Impulsieve beslissing die ik betreur”

Jason Denayer bevestigt het verhaal in een persbericht: “Natuurlijk heb ik spijt dat ik bij die vechtpartij betrokken was. Het was een conflict dat niet eens het mijne was. Ik was op weg naar mijn auto, toen ik plots een vriend hoorde schreeuwen op straat. Ik liep snel terug en zag hoe een man bovenop mijn vriend zat. Hij sloeg hem hard, ik zag dat mijn vriend in gevaar was dus moest ik wel tussenbeide komen. Het was een impulsieve beslissing die ik natuurlijk betreur”.

Zijn management benadrukt dat de video slechts een deel van het incident toont. “De video die de ronde doet op sociale media is maar acht seconden lang. Het toont maar een deel van het hele verhaal. Jason was aanvankelijk niet betrokken bij het gevecht, zijn reactie was om zijn vriend te helpen. Het was een geval van instinctief proberen zijn vriend te beschermen in een noodsituatie. Jason heeft ons het hele verhaal verteld en we hebben geen enkele reden om aan zijn versie van de feiten te twijfelen.”

Denayer werd afgelopen seizoen door Manchester City uitgeleend aan Sunderland en wordt volgend seizoen meer dan waarschijnlijk opnieuw verhuurd aan een andere club.