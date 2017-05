Ontvoerder van ‘Anthony’ke’ krijgt docu-soap

Het opmerkelijke leven van ex-top­gangster Danny Vanhamel (61), de ­ontvoerder van Anthony De Clerck 25 jaar geleden, wordt vanaf ­vandaag verfilmd. Peter Boeckx, de ­maker van The Sky Is The Limit, kon hem over­tuigen om mee te werken aan zijn ­nieuwe documentaire. “Ik neem geen blad voor de mond”, zegt Vanhamel.

Een kwarteeuw geleden raakte Danny Vanhamel wereldberoemd nadat hij met zijn bende de elfjarige Anthony, de kleinzoon van de West-Vlaamse ­textielondernemer Roger De Clerck, een maand lang kidnapte. Jan, de zoon van Roger De Clerck, betaalde destijds meer dan zes ­miljoen euro voor zijn vrij­lating. Waar een deel van het geld naartoe is, blijft tot op vandaag ­onduidelijk. Vanhamel ging de geschiedenis in als een van de grootste gangsters in dit land. Hij zat dertien jaar cel uit, maar ondertussen is hij al lang op vrije voeten en werkt hij naar hij naar eigen zeggen in de ­bouwsector.

Foto: Photo News

Peter Boeckx, de re­portagemaker die bekend is van The Sky Is The Limit, heeft maandenlang alles uit de kast gehaald om een reconstructie te mogen maken van het fascinerende levensverhaal van Danny Vanhamel. “Ik hield eerst de boot af”, zegt Vanhamel. “Voor mij was het een gesloten onderwerp. Ik wilde niet meer in de belangstelling staan. Maar tijdens een gesprek met Peter merkte ik dat ik nog met een hoop onverwerkte gevoelens zat. Met trauma’s die ik blijkbaar van mij ­wegduw. Zoals de onrechtvaardige manier waarop ik altijd door het ­gerecht ben behandeld. Ze hebben mij levenslang gegeven. Ik ben niet naar de begrafenis van mijn vader mogen gaan. En ze hebben mij twee keer ook onterecht terug in de bak gestoken. Ze hebben mij en Jefke Peeters (ook één van de ontvoerders van Anthony en ­inmiddels overleden, nvdr.) belachelijk gemaakt door ons in de pers als “De Laurel & Hardy van de misdaad” af te schilderen. Toen Peter me vroeg wat ik ervan zou vinden als dat in de reeks weer zou worden op­gerakeld, besefte ik dat ik moest meewerken.”

Danny Vanhamel moet zich tot op vandaag nog steeds aan enkele strikte voorwaarden voor zijn vrijlating ­houden. Maar binnenkort is hij de­finitief van zijn straf verlost. “Ik ben trots. Ik heb het gehaald. Ondanks alle ­tegenkantingen, ondanks alle po­gingen om mij te ruïneren. En dat wil ik tonen. Ik zal geen enkel blad voor de mond ­nemen, ook al komt dat slecht over. Ik ben inmiddels 62 jaar. ­Hoelang loop ik hier nog rond? Wat de mensen van mij denken, laat mij ­volledig koud. ­Alles komt aan bod.”

Wanneer de reeks op tv komt, is nog niet beslist. Maar volgens Vanhamel zou dat begin volgend jaar zijn.