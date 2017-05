Voortaan ook bloemen en reparaties te betalen met ecocheques

Brussel - Als het van de sociale partners afhangt, kun je binnenkort ook bloemen, tweedehandsspullen en reparaties betalen met ecocheques. Ze bereikten een akkoord in die zin.

De categorieën van producten die betaald kunnen worden met ecocheques zullen vereenvoudigd en verruimd worden. Zo moeten voortaan alle tweedehandsproducten betaald kunnen worden met ecocheques. Tot nu toe was dat enkel mogelijk voor kledij, boeken en meubels. Hergebruik op zich is ecologisch, vandaar dat je ook een radio, mixer of computer zult kunnen kopen met de cheques.

Auto’s of kleinere machines op benzine komen niet in aanmerking, net als grote elektro-apparaten als koelkasten of wasmachines die niet voldoen aan bepaalde milieunormen.

Andere belangrijke wijziging: voortaan zullen herstellingen en reparaties betaald kunnen worden met ecocheques. Het moet de mensen aanmoedigen een product niet meteen weg te gooien wanneer er een mankement is.

“Dit is een zeer ruime lijst, zonder dat de bedoeling ervan verwatert”, zegt Jean-Marie De Baene van de socialistische vakbond ABVV. Koen Cabooter, zijn collega bij zelfstandigenorganisatie Unizo, wijst er ook op dat ze er eerder al voor pleitten dat de ecocheque vanaf 2018 volledig digitaal zou worden.

De vakbonden en werkgevers hebben hun lijst doorgestuurd naar de regering. Daar wordt gediscussieerd over de afschaffing van de ecocheque. Vooral Open Vld is daar voorstander van.