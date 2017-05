Vergelijk: waar kan je goedkoopst parkeren in Gent?

Gent - Waar in Gent is het nu het goedkoopst om te parkeren? Niemand lijkt het nog te weten, zeker niet nu op 1 juli de tarieven nog eens veranderen. De Gentenaar puzzelde daarom een overzicht bij elkaar, eentje voor als u 3 uur de stad in wil – een hapje eten of iets ophalen – en eentje voor 8 uur parkeren: een dagje shoppen en eten.

De verlaging van enkele parkeertarieven in de Gentse parkeergarages wordt positief onthaald. De puzzel van tarieven wordt zo wel opnieuw een stuk ingewikkelder. Het principe is eenvoudig: hoe dichter bij het centrum, hoe duurder. Maar om te weten waar u het best uw auto achterlaat, loont het om de tarieven te vergelijken op straat en in de twaalf parkeergarages en -terreinen van de Stad, Interparking en de NMBS.

Het goedkoopst zijn de park-and-rides, waar u overstapt op een fiets of het openbaar vervoer. Die zijn bijna allemaal gratis. Daarna komen het Sint-Pietersplein en Tolhuis. De drie centrumparkings van Interparking vallen in het midden. De rotatieparkings van de Stad zijn bij de duurste. Maar dé duurste parking voor occasionele bezoekers is die aan het Sint-Pietersstation.

Opgelet: dit is een overzicht voor de bezoeker van Gent. Voor pendelaars, bewoners en werkenden zijn er nog allerlei kortingen via abonnementsformules en andere regelingen. Zo is de parking aan het Sint-Pietersstation bijvoorbeeld wél interessant voor treinreizigers of met een abonnement ‘park-and-work’. Eén jaar kost 500 euro. Gerekend met 200 werkdagen komt dat neer op 2,50 euro per dag.

U kunt dus beter maar eens goed alle websites bekijken, parking per parking. Hebt u daar geen tijd voor? Dan is dit overzicht voor u gemaakt.