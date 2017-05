Goedele Liekens lanceert seksplatform, inclusief pikante beelden

Seksuologe en presentatrice Goedele Liekens is van mening dat het seksleven van mannen en vrouwen een beetje pittiger mag en lanceert daarom een eigen seksplatform Goedele.com. Daar horen naast getuigenissen ook tips bij in de vorm van beelden en demonstraties.

Koppels die vinden dat hun seksleven in een sleur is terechtgekomen, kunnen de online hulp inschakelen van Goedele Liekens. Op haar platform geeft ze tips over seks en relaties, de nieuwste trends in bed komen aan bod, maar je kunt er ook onderzoeken raadplegen en spannende verhalen lezen. Maar daar blijft het niet bij.

Expliciete beelden

Ook Goedele’s zogenaamde sexclass is te bekijken. Daarin tonen koppels meer dan een uur lang hoe ze ‘het’ doen. Voor de geïnteresseerden: de eerste lessen gaan over orale seks. De bedoeling is dat de kijkers inspiratie uit de beelden halen voor in de eigen slaapkamer. Bestempel de beelden, die tot stand kwamen in samenwerking met seksuoloog en medisch journalist Jan van Parijs, niet als porno. “De filmpjes zijn heel expliciet maar toch sereen en speels. De nadruk ligt op wederzijds genieten”, staat er in het persbericht.

Goedele hoopt dat haar sexclasses het stilzwijgen over seks kunnen doorbreken en leiden tot een betere communicatie, een beter en bevredigender seksleven en uiteindelijk ook een gelukkigere relatie.

www.goedele.com