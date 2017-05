Kledingketen Mango op heterdaad betrapt door ontwerpersduo

Het Italiaanse ontwerpersduo Giorgia Tordini en Gilda Ambrosio dat achter Attico schuilgaat, heeft de Spaanse kledingketen Mango op het matje geroepen. Ze beschuldigen Mango ervan een kleedje uit hun collectie te hebben gekopieerd.

Bij de populaire kledingketens die je in elke grote winkelstraat vindt, is het gebruikelijk dat je stuks terugziet die werden gekopieerd van creaties vanop de catwalks van modehuizen. Dat is al jaren zo, maar steeds minder designers laten met zich sollen. Zo haalde RAINS onlangs nog uit naar Zara en nu dus Attico naar Mango.

Op Instagram Stories deelden Tordini en Ambrosio een foto van hun ontwerp en dat van Mango. Het eerste exemplaar is te koop voor een flinke 1.600 euro, het tweede voor een luttele 70 euro. Geen wonder dus dat het creatieve duo razend is. Of ze verdere gerechtelijke stappen hebben ondernomen, is voorlopig onduidelijk.

Al moet ook gezegd worden dat beide ontwerpen zelf teruggrijpen naar een cheongsam, een traditionele Chinese jurk.