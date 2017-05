“Oeps, het privé-e-mailadres van Melania Trump is uitgelekt.” Waarna hacker haar uitnodigt om naar Aalst te komen

Aalst - Ethisch hacker Inti De Ceukelaire uit Aalst stunt opnieuw. Nadat hij er in slaagde het privé-mailadres van Melania Trump te achterhalen, stuurde hij haar een hilarische mail.

“Dear mrs Trump, welkom in de stad België!”, begint de ethisch hacker zijn mail in het Engels naar de first lady. “I will fall directly with the door into the house”, schrijft hij in het nepengels. Waarna hij haar aanspoort om naar zijn stad Aalst te komen: “Vergooi je tijd niet in Brussel. Waarom zou je je tijd verdoen in een hellhole wanneer het paradijs maar 30 minuten verder ligt? (behalve wanneer je met de NMBS reist, dan moet je er een uur of twee bijdoen, zo STOM).”

OEPS! @FLOTUS haar privé mailadres lekt! Vriendelijk op gewezen (en meteen uitgenodigd in het wondermooie @Oilsjt) :-) pic.twitter.com/AQcvSRfdJp — Inti De Ceukelaire (@intidc) 24 mei 2017

“Vergeet The Donald, want wij hebben de Dozzje. Hij lijkt exact op je husband maar is dol op liberale media. Het beste aan hem? Eens per jaar wordt hij impeached en aan de kant gezet en neemt een volslagen nobody met zero politieke kennis zijn plaats in gedurende drie dagen.”

Foto: Twitter

Daarna trekt de hacker nog een parallel tussen de Mexicanen en de Dendermondenaren en zegt hij dat Aalstenaars dol zijn op (Trump)towers - vraag het maar aan Ilse Uyttersprot (de voormalige burgemeester die in een compromitterende positie betrapt werd boven op een toren, redactie).”

Privacy

In een PS geeft Inti De Ceukelaire aan Melania Trump nog een goede raad mee: “Je kan voorkomen dat mensen aan je e-mailadres geraken door “who can look me up” op Facebook te veranderen in “only me”. Dat noemen ze privacy. Je moet het echt eens proberen in Amerika. It’s great.”

Inti De Ceukelaire bewerkte begin dit jaar al een tweet van de Amerikaanse president zodat Trump een carnavalsliedje in het Oiljsters verspreidde naar zijn miljoenen volgers.

“Het was kinderlijk eenvoudig om haar mailadres te achterhalen”, zegt Inti De Ceukelaire. “Het is niet zo verwonderlijk dat zij haar privégegevens niet goed heeft afgeschermd op Facebook”, zegt hij. “Ten slotte heeft zij haar account al aangemaakt in 2012, toen zij nog geen presidentsvrouw was. Verontrustender is dat Facebook de gegevens van haar gebruikers zo slecht afschermt. Ik gaf me uit voor Melania en deed alsof ik mijn wachtwoord was vergeten. Daarop kreeg ik een scherm met de eerste en laatste letter van haar e-mailadres en het aantal letters daartussen. Met een eenvoudig programmaatje had ik al na een halve minuut haar adres. “

“Facebook springt veel nonchalanter om met de privacy van haar gebruikers als bijvoorbeeld Twitter of Google.”

Verhuurde tweet

Inti heeft nog geen reactie gekregen op zijn mail aan Melania Trump. “Ik hoop echt dat ze naar Aalst komt. Niet antwoorden zou onbeleefd zijn. Maar ja, op mijn vorige contact met haar man heb ik ook nog altijd geen reactie gekregen. Die door mij bewerkte Trumptweets staan er nog altijd. Ik denk dat ik ze ga verhuren om te gebruiken op verjaardagsfeestjes of zo.”