Langste files dit jaar en dat komt niet door Trump, maar door het lange weekend: “Advies goed opgevolgd”

Het is al de hele woensdag kalm op de Brusselse wegen, hoewel voor de komst van de Amerikaanse president Donald Trump een aantal maatregelen zijn getroffen. In de onmiddellijke omgeving van de afgesloten tunnels is wel wat drukte, maar verder valt het heel goed mee. Dat is vernomen bij Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit. Wel waren twee snelwegen naar Brussel en de Brusselse Binnenring sinds ongeveer 16.20 uur een dertigtal minuten afgesloten, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Paemen vermoedt dat heel wat mensen thuis werken of een dagje vrij genomen hebben. “Wie nu moet vertrekken, raad ik aan dat even uit te stellen”, zei ze omstreeks 16.30 uur, na de landing van Trump op de luchthaven van Zaventem, waarna hij zich met zijn gevolg naar het Brusselse centrum begaf.

Om het gevolg van de Amerikaanse president door te laten, werden de E19 richting Brussel ter hoogte van Vilvoorde, de E40 richting Brussel ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe en de Brusselse Binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe rond 16.20 uur afgesloten voor het verkeer. Daar ontstonden files door het stilstaand verkeer, aldus Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Rond 16.50 uur meldde het Verkeerscentrum op Twitter dat opnieuw verkeer mogelijk is op de snelwegen.

De impact van deze verkeersstop valt goed mee. “Iedereen heeft goed naar de waarschuwingen geluisterd en Brussel vermeden”,zegt Bruyninckx. “Verkeer dat toch op de Brusselse ring aanwezig was heeft natuurlijk wel een half uur stilgestaan. Op dit moment is er file op het noordelijke deel van de Brusselse ring, maar dat is eerder te wijten aan de avondspits.”

Met ruim 250km file op onze snelwegen is dit de zwaarste avondspits van dit jaar. Weekenduittocht met vooral lange files in Antwerpen. pic.twitter.com/UlbIeSxKSo — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 24 mei 2017

“Vandaag hadden we een heel rustige ochtendspits, maar omstreeks 11 uur vanmiddag is het verkeerd op gang gekomen”, aldus Bruyninckx. “Op de noord-zuidas staat er veel file. Dit is typisch tijdens vakantieperiodes en bij goed weer.” Op de Vlaamse snelwegen staat woensdagavond wel een zware avondspits, met rond 17 uur al meer dan 250 km file. Vooral rond Antwerpen staat er veel file, maar ook richting de kust is het druk. “Hier en daar staat er een file richting de kust. Vooral rond het Gentse is het druk en bij de werken op de E34.”