Hoe maak je de koffiemolen snel weer als nieuw?

Een koffiemolen kan er na een tijdje verschrikkelijk vies uitzien, maar hoe krijg je hem weer proper? Liesbeth van het Poetsbureau weet raad.

Maal jij je koffie met een oude (elektrische) koffiemolen? Die kan er na een tijd verschrikkelijk vies uitzien, maar het is bijna onmogelijk om hem goed schoon te maken. Doe wat broodkruim in de molen en laat hem draaien. Schud het kruim eruit. Je molen zal nu schoner zijn. Herhaal dit als dat niet zo is.





