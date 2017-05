Belg verhuist naar kluizenaarshuisje in de Oostenrijkse Alpen en biedt bezoekers glaasje schnaps aan

De Belg Stan Vanuytrecht heeft sinds kort een kluizenaarsbestaan in de Oostenrijkse Alpen en woont in een kapel op een klif, zonder elektriciteit, stormend water of centrale verwarming. De man nam deel aan een wedstrijd van Saalfelden in Oostenrijk en versloeg 50 andere deelnemers om in het 350 jaar oude huisje te mogen gaan wonen.

De 58-jarige Vanuytrecht komt uit Brussel, maar heeft nu rust gevonden in zijn nieuwe woonst, hoog in de bergen. “Ik heb nood aan stilte, tijd om te bidden en na te denken”, vertelde de man die sinds 1 mei een kluizenaarsbestaan leidt. “Hier heb ik dat in overvloed. Stilte, elke ochtend en elke avond.”

Hoewel de man op een afgelegen plek, ver van de bewoonde wereld woont, wil dat niet zeggen dat hij ook altijd alleen is. Het huisje, dat 350 jaar geleden werd gebouwd als katholiek pelgrimsoord, wordt vaak bezocht door wandelaars en fietser. Vanuytrecht verwelkomt toeristen van harte en heeft altijd een glaasje schnaps en een stukje cake klaar om zijn gasten te ontvangen.

Spartaans bestaan

Vanuytrecht won een wedstrijd om het huisje in de Alpen te mogen gaan bewonen. Hij versloeg 50 andere deelnemers en werd gekozen omdat hij volgens de burgemeester van Saalfelden “rust en standvastigheid” uitstraalt. De kluizenaar zal in het kapelletje verblijven tot november en keert in april pas terug naar zijn bedevaartsoord, omdat het er in de winter te koud is om te verblijven. De vorige bewoner van het huisje hield het slechts één seizoen vol.

De kluizenaar gaat twee keer per week naar het nabijgelegen dorp op proviand in te slaan en moet meer dan 250 meter klimmen om vers water te halen. Zijn spartaans bestaan schrikt hem echter niet af en samen met zijn pijpje geniet hij dagelijks van het spectaculaire uitzicht. “Als het regent krijg ik niet veel bezoekers over de vloer, maar dan is het hier prachtig. De mist, de regen, ik ben zelfs fan van het onweer hier.”