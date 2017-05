Slachtoffer Manchester dankt haar leven aan handtas en snelle reflex

Het had geen haar gescheeld of de Britse Josie Howarth kon haar relaas van wat er zich maandagavond afspeelde in de foyer van de Manchester arena niet navertellen. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf er op met 22 dodelijke slachtoffers als gevolg. Door een snelle reflex én haar handtas, overleefde Josie de verschrikkelijke aanslag.

Josie, een vrouw van in de 50, stond maandagavond samen met haar zus Janet haar nichtjes Jenny (19) en Jodie (13) op te wachten in de foyer van de concerttempel toen het drama zich voltrok.

Jenny liep ernstige verwondingen op aan haar sleutelbeen, haar zus was er nog erger aan toe. Ze werd in haar been geraakt door een scherf, nauwelijks enkele millimeters van een hoofdader. In een reflex trok ze haar handtas kapot en bond ze haar bloedende been af met de riem. Met de geïmproviseerde Tourniquet rond het gehavende lichaamsdeel wachtte ze moedig de hulpdiensten af.

Nichtjes Jenny (rechts) en Jodie Foto: Gofundme

“Het was verschrikkelijk”, vertelt een vriend van de familie aan Mirror. “Josie en Janet hebben zoveel geluk gehad. Een granaatscherf heeft Josie vlak naast een hoofdader getroffen en een ander projectiel heeft Janets long op een haar na gemist. Josie heeft de bloeding blijkbaar kunnen stoppen door haar handtas kapot te trekken en haar been met de riem af te binden.”

Vier uur onzekerheid

Beide dames werden afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze geopereerd werden. Intussen vreesden Jenny en Jodie het ergste. De meisjes, gelukkig beiden ongedeerd, waren meteen na de explosie uit het stadion gerend, maar konden hun tantes nergens vinden. “De nichtjes zijn helemaal getraumatiseerd. Toen ze hun tantes nergens konden vinden, vreesden ze het ergste.”

Pas vier bange uren later zouden ze herenigd worden. Beide tantes zijn buiten levensgevaar, maar zullen mogelijk nog reconstructieve operaties moeten ondergaan, afhankelijk van hoe snel de verwondingen genezen.