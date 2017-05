Hoe in godsnaam komt dat hartje in snoepjes?

Zoetekauw of niet: mensen die snoep écht niet lusten zijn uiterst zeldzaam, maar hoe ga je van suiker naar zo’n snoepje met een hartje in? En vooral: hoe krijg je dat hartje erin?

In essentie is snoep over het algemeen enkel suiker, kleurstof en niet veel meer. Het zit ‘em vooral in hoe die bewerkt wordt. Eén van de meest mysterieuze snoepjes zijn die met het hartje: hoe in godsnaam komt dat erin?

Eerder zagen we al (met enig afgrijzen) hoe kebab gemaakt werd. Gelukkig is deze video een pak minder gruwelijk om naar te kijken.