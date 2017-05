De “verse” garnalen die wij eten zijn allesbehalve vers

Hoe komen we dan aan die 6000 ton garnalen die wij Belgen elk jaar eten? Elk jaar halen we zo’n 35 000 ton garnalen uit de zee. Die worden gepeld in Marokko. De mensen daar verdienen 150 à 170 euro per maand om garnalen te pellen. Daarna - ettelijke kilometers later- komen de garnalen terug naar België. Hoe blijven die garnalen dan vers?