Zwarte man krijgt penis van blanke man getransplanteerd. Maar dat wordt eenvoudig opgelost

In het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is vorige maand de derde succesvolle penistransplantatie ter wereld uitgevoerd op een 40-jarige zwarte man. Pittig detail: de donor was blank.

De man was zijn penis verloren door een probleem tijdens een traditionele besnijdenis, jaren geleden. Dankzij zijn nieuw aangenaaide lid zal hij voor het eerst in zeventien jaar weer in staat zijn om seks te hebben en om te urineren.

De man is alvast dolblij met zijn aanwinst. “Hij is zonder twijfel een van de gelukkigste patiënten ooit op onze afdeling. De man had al eerdere relaties gehad, maar telkens als de kwestie seks ter sprake kwam, moest hij terugkrabbelen. Dat gaat niet langer een probleem zijn. De penis reageert goed en hij kan zelfs al erecties krijgen.”

Tattoo

“De patiënt is zwart en de donor was blank”, legt Professor Andre van der Merwe uit. “We hebben erg weinig geschikte donors voor dit soort transplantaties. De huidskleur was hier het enige wat niet matchte.”

De patiënt zal nu zijn nieuwe lichaamsdeel laten ‘bijkleuren’ door een gespecialiseerde, medische tatoeëerder. Een techniek die ook al wordt toegepast om tepels te reconstrueren na een vasectomie.