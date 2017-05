Moeder van slachtoffer Manchester stort in tijdens herdenking

Hartverscheurende beelden tijdens de herdenking van de aanslag in Manchester: de moeder van de 15-jarige Olivia Campbell stortte er in en gaf haar tranen de vrije loop.

Aan het gemeentehuis van deelgemeente Bury werd woensdag een herdenkingsmoment gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester, waar maandagavond door een ontplofte bom na het optreden van popster Ariana Grande 22 mensen om het leven zijn gekomen.

De moeder van de 15-jarige Olivia Campbell was er aanwezig en riep de aanwezigen op om samen met haar sterk te blijven ondanks het verlies van zoveel dierbaren. “De aanslag mag ons niet klein krijgen. Niemand van ons. Ik ben jullie allemaal zo dankbaar voor wat jullie voor ons gedaan hebben.”

“Dit is een enorm moeilijke tijd”, vervolgde Charlotte Campbell. “Ik moest komen, maar ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet waar ik heen moest. Iets in me zei dat ik hier moest zijn. Het is duidelijk waarom, enorm bedankt voor jullie steun.”

Even later werd het haar toch te veel en stortte ze helemaal in. Op foto’s is te zien hoe haar naasten haar recht moeten houden en hun schouder aanbieden om op te huilen.

'I don't know what to do' Mother of Manchester bombing victim breaks down at vigil https://t.co/pysbMyYUg9 pic.twitter.com/qnudbr2KLC — WATCHTOWER (@news_24_365) 25 mei 2017

In haar wanhoop had de moeder dinsdag nog een oproep verspreid om haar dochter te vinden. Niet veel later kwam het vreselijke nieuws: Olivia had de gruwel niet overleefd.