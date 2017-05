“Ze zei me dat ze het koud kreeg en wilde haar mama. Toen stierf Saffie (8) in mijn armen”

Net na de aanslag in de Manchester Arena stormde Paul Reid (43) het gebouw in. Hij had gehoord van de bom en wilde helpen. “Eigenlijk wilde ik de terrorist zoeken”, zegt een emotionele Reid in The Sun. Toen hij de kleine Saffie, amper 8 jaar, tegenkwam, ontfermde hij zich over haar. “Ze was een stervend meisje en alles wat ze wilde was bij haar mama zijn. Vreselijk.”

Reid, in het dagelijkse leven een vorkliftbestuurder, was maandagavond aan het wachten in de foyer van de Manchester Arena toen de aanslag gepleegd werd. Net na het concert van popster Ariana Grande liet terrorist Salman Abedi er een zelfgemaakte bom ontploffen, waardoor 22 mensen om het leven kwamen. Onder hen heel wat kinderen. Het jongste slachtoffer, Saffie Rose Roussos, was amper acht jaar oud.

Toen hij hoorde van de aanslag, stormde hij het gebouw in. Hij wilde de terrorist zoeken, vertelt hij aan The Sun, maar die had zichzelf opgeblazen met zijn bom. Dus ontfermde Reid zich over de vele gewonde mensen die zijn pad kruisten in de zaal. “Er was absolute chaos. Mensen waren aan het roepen, schreeuwen en lopen. Ik ga die geluiden nooit vergeten. Overal lagen mensen.”

Reid, die lessen EHBO gevolgd had, bracht zijn kennis meteen in de praktijk door heel wat mensen te helpen. Tot hij de kleine Saffie zag zitten aan een uitgang. “Ze had een T-shirt, een legging en schoenen aan”, vertelt hij. “Ik ben naar haar toe gegaan en gevraagd hoe ze heet. Ik dacht dat ze Sophie zei, dus ik heb haar heel de tijd zo genoemd.”

Op dat moment zag het er al slecht uit voor het achtjarige meisje. “Ik deed er alles aan om haar aan de praat te houden. Ze zei me dat ze acht jaar oud was. Ik vroeg haar of ze van het concert genoten had, maar toen merkte ik hoe moeilijk ze ademde. Ze vroeg waar haar moeder was. Ik probeerde haar gerust te stellen en zei dat we haar wel zouden vinden. Alles komt goed, zei ik haar.”

Het meisje had ernstige verwondingen aan haar benen, heup en hoofd. “Ze wilde weten wat er gebeurd was. Wat kon ik zeggen? Ik probeerde haar gerust te stellen tot er verplegers kwamen.”

Langzaam voelde hij dat hij het meisje aan het verliezen was. “Ze probeerde in slaap te vallen, maar ik moest haar wakker houden. Toch bleef ze het bewustzijn verliezen. Ze begon fel te rillen en zei me dat ze het koud had. Ik deed mijn jas om haar heen, maar ze bleef beven. Toen kwamen er een verpleegster en enkele agenten en hebben we haar naar buiten gedragen. Daar hebben we haar in een ambulance gezet. Daarna heb ik haar niet meer gezien.”

Een dag later belde hij de ziekenhuizen af om te weten hoe het met het meisje ging, maar hij dacht nog altijd dat ze Sophie heette en vond haar nergens. Tot hij de nieuwsberichten zag. “Ik zag haar foto en wist meteen dat zij het was. We hebben echt voor haar gedaan wat we konden, maar niemand kon haar nog redden. Ik heb haar maar een paar minuten gekend, maar ik zal haar nooit vergeten.”

“Mooi meisje”

“Ze was een mooi meisje, in elke betekenis van het woord.” De bewoners van het kleine Tarleton, ten noordoosten van Manchester, waren dinsdag in shock door de dood van de kleine Saffie. Het meisje van acht jaar was samen met haar ­oudere zus Ashlee – een twintiger – en haar mama Lisa Roussos naar Manchester getrokken voor het concert van Ariana Grande, haar idool.

Zus en moeder raakten bij de aanslag zwaargewond door rondvliegende stukjes metaal. Moeder Lisa was dinsdagavond nog steeds bewusteloos en wist nog niet dat kleine ­Saffie overleden was.

Terroristische cel

De speurders werken intussen naarstig verder aan het dossier. Zo werden de voorbije twee dagen onder meer de broer en vader van dader Salman Abedi opgepakt en verhoord. Er wordt gedacht aan een terroristische cel, die de aanslag nauwkeurig voorbereid heeft.

