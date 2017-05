Voor eens en altijd: mag je kauwgom inslikken of blijft die 7 jaar in je maag plakken?

Er wordt wel eens gezegd dat een kauwgom inslikken heel slecht is voor je lichaam. Zo zou het goedje zo’n zeven jaar in je maag blijven zitten. Maar is dat ook echt zo?

“Kauwgom bestaat vooral uit gom, waardoor ons maagzuur het niet zal verteren zoals de rest van ons voedsel”, zegt professor Tara Grauwet, bio-ingenieur van de KU Leuven. “Je maag en darmen zullen er voor zorgen dat de kauwgom verder gestuwd wordt. Na 24 uur kan je het snoepgoed dan terugvinden in je ontlasting. Kwaad kan het dus niet, maar maak er zeker geen gewoonte van. Kauwgom is nu eenmaal niet gemaakt om ingeslikt te worden.”

Ook belangrijk om te weten, is dat de natuur 21 jaar nodig heeft om kauwgom af te breken. Als je hem dus niet per ongeluk inslikt, gooi hem dan zeker in de vuilbak.