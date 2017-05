Wat deed terrorist Manchester vier dagen voor aanslag in Duitsland?

Vier dagen voor hij een zelfgemaakte bom liet ontploffen in de Manchester Arena was Salman Abedi nog in Duitsland. De vraag die de politie zich er stelt, is waarom.

Salman Abedi (22) liet maandagavond een bom ontploffen net na het optreden van popster Ariana Grande in de Manchester Arena. Daarbij kwamen 22 mensen - waaronder kinderen - om het leven en vielen vele tientallen gewonden.

Het onderzoek van de omstandigheden en de levenswandel van de dader doet de speurders denken dat hij mogelijk geen lone wolf was, zoals aanvankelijk werd gedacht, maar dat hij deel uitmaakt van een terreurnetwerk.

Nu uit vluchtgegevens is gebleken dat de dader vier dagen geleden nog vanuit Düsseldorf is teruggevlogen naar Manchester, zijn de zenuwen bij de Duitse politie hooggespannen. Want wat kwam Abedi er doen? Zou het netwerk vertakkingen hebben die tot in Duitsland reiken? Zijn er ook daar aanslagen op til? Op die vragen hopen de speurders op een of andere manier een antwoord te vinden.