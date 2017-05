Playboymodel veroordeeld tot gevangenisstraf voor... naaktfoto

Een Playboymodel is veroordeeld tot 45 dagen gevangenis of 30 dagen gemeenschapsdienst omdat ze stiekem een naaktfoto had gemaakt van een 71-jarige vrouw die zich aan het omkleden was in de fitness.

Dani Mathers, het 30-jarige model uit de Amerikaanse staat Los Angeles dat twee jaar geleden nog bekroond werd tot ‘Playmate of the Year’, nam de foto in juli vorig jaar en postte ze als onderdeel van een Snapchat-verhaal. “Als ik het niet meer van mijn netvlies krijg, dan jullie ook niet”, luidde het nogal lacherige bijschrift.

De bewuste Snap. Foto: Twitter

Body-shaming

Mathers verontschuldigde zich eerder al op Twitter voor de pijnlijke misser. “Sorry voor wat ik heb gedaan. Ik moet nu wat tijd voor mezelf nemen om na te gaan waarom ik zoiets verschrikkelijks heb gedaan.”

Ze voegde er ook aan toe dat ze de foto per ongeluk publiek had gepost. “Dat was echt verkeerd en niet wat ik wilde. Ik weet dat body-shamen fout is. Ik ben zo niet.”

“Dani weet dat ze een fout heeft gemaakt en wil doen wat moet”, legde haar beste vriendin Melissa Yanez (29) aan de vooravond van het proces uit aan Mail Online. “Ze is bezorgd, net zoals iedereen bezorgd zou zijn. Tegelijk wil ze ook niet dat dit haar haar hele leven blijft achtervolgen.”

Graffiti verwijderen

De zaak kwam woensdag voor de rechtbank, waar het model - dat onschuldig pleitte - uiteindelijk veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 45 dagen of 30 dagen graffiti verwijderen als gemeenschapsdienst. De vrouw koos voor de alternatieve straf.