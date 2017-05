Snapchat heeft een nieuwe functie die alles zal veranderen

Snapchat heeft een nieuwe functie gelanceerd die de manier waarom je verhalen maakt drastisch zal veranderen. Voortaan is het met de bekende foto- en filmpjesapp mogelijk om met verschillende personen aan één verhaal te werken.

Om de concurrentie voor te blijven op de bijna identitieke verhalenkloon die Instagram in augustus vorig jaar lanceerde, is het aan Snapchat om voortdurend met nieuwe functies voor de dag te komen om zo de concurrentie voor te blijven. Deze week lanceerde de app Custom Stories ofwel de mogelijkheid om met verschillende vrienden aan eenzelfde verhaal te kunnen werken.

Foto: iPhone ehu

Het principe is hetzelfde als bij andere verhalen: ze blijven 24 uur zichtbaar, alleen kan je nu vrienden toevoegen die samen aan eenzelfde verhaal kunnen werken. Je kan ook een perimeter instellen zodat enkel mensen in de buurt het verhaal kunnen zien of er beelden aan kunnen toevoegen. Ideaal voor feestjes of op vakantie met vrienden. Eens er 24 uur lang niets nieuws is gepost in een groep, wordt die automatisch weer opgeheven.